Ti sei addormentato per andare a trovare la tua Maria. Ciao papà.

Geremia Ghizzoni

La camera ardente sarà allestita venerdì 24 giugno dalle ore 7,30 presso l'Ospedale Maggiore.

Seguiranno i funerali alle ore 10 presso la Chiesa Parrocchiale di S. Ambrogio, indi Geremia verrà accompagnato al Polo della Cremazione di Cremona.

Un particolare ringraziamento al Personale Medico ed Infermieristico del Reparto di Pneumologia, al Day Hospital Oncologico ed a ACCD terapia del dolore per le amorevoli cure prestate.

Cremona, 22 giugno 2022.

Caro Geremia, gli uomini come te non dovrebbero mai lasciarci, ci mancherà la tua grande amicizia, professionalità e moralità; i quasi 50 anni di collaborazione resteranno per me e per chi ti ha conosciuto un ricordo indelebile.

Ciao

Gere

Lino, Fabrizio, Filippo Cerati, le maestranze e gli amici dell'Aris si stringono al grande dolore dell'amico Paolo per la perdita del caro papà.

Cremona, 22 giugno 2022.