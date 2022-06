È mancata all’affetto dei suoi cari

Maurizia Carantani

in Lodigiani

di anni 73

Ne danno il triste annuncio il marito Rosolino, i figli Luca e Andrea, il fratello Eugenio con Nerina, i nipoti Simona e Matteo e parenti tutti.

I funerali avranno luogo lunedì 27 giugno alle ore 9 nella Chiesa Parrocchiale di Torre de' Picenardi partendo dalla Casa Funeraria Giani in via Industria, 16 ad Asola, indi per il Cimitero di Pozzo Baronzio di Torre de' Picenardi.

Orario visite in Casa Funeraria domenica 26 giugno ore 9/12 - 15/19.

Un particolare ringraziamento ai Medici e a tutto il Personale Infermieristico ed Ausiliario della RSA San Vincenzo di Vho di Piadena Drizzona per le amorevoli cure prestate.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che ci sono vicino in questo triste momento.

La presente serve da partecipazione e ringraziamento.

Torre de' Picenardi,

26 giugno 2022.