È mancata

Egle Marazzi

ved. Bolzoni

Lo annunciano il figlio Alberto con Sabrina, l'amatissimo nipote Riccardo con Sara, le sorelle, parenti tutti.

Il funerale avrà luogo in Soresina giovedì 7 luglio alle ore 10,30 partendo con corteo in auto dalla Chiesa del Tempietto per la Parrocchiale di San Siro, indi si proseguirà per il locale Cimitero con corteo in auto.

Soresina, 6 luglio 2022.