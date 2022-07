È mancato all'affetto dei suoi cari

Cesare Capelli

di anni 84

Ne danno il triste annuncio la moglie Maria, il caro Giancarlo, gli adorati nipoti Monica, Silvia, Gabriele, Giovanni, i cugini Giuseppe, Milena e Rosa, il caro amico Enrico ed i parenti tutti.

La cara salma si trova all'abitazione di Canove de' Biazzi in via Sommi n. 15 e partirà direttamente per il Forno Crematorio di Cremona mercoledì 20 luglio alle ore 14.

Si ringraziano anticipatamente quanti ne onoreranno la memoria.

Canove de' Biazzi - Cremona,

20 luglio 2022.