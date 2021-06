Green pass, pensi di scaricarlo e utilizzarlo? Partecipa al sondaggio

CREMONA - Per rendere più semplice l'accesso a eventi e strutture in Italia, è per facilitare gli spostamenti in Europa, arriva il Green Pass, la Certificazione verde COVID-19. È una Certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità. Si potrà utilizzare dal prossimo 1° luglio e sarà valido 270 giorni (9 mesi) dalla data dell'ultima somministrazione. E tu cosa pensi di fare? Lo scaricherai e utilizzerai? Partecipa al nostro sondaggio.