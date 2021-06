Da oggi via la mascherina all'aperto. E tu, come ti comporterai?

CREMONA - I dati consentono di eliminare l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, ma se i contagi dovessero risalire ci sarà bisogno di rimetterle. Lo dice il presidente dell’Istituto superiore di sanità e segretario del Cts Silvio Brusaferro in un’intervista al quotidiano la Repubblica. Sta di fatto che a partire da oggi, lunedì 28 giugno, tutta l’Italia sarà zona bianca e al contempo decade l'obbligo dell'utilizzo della mascherina nei luoghi all'aperto (resta l'obbligo per i luoghi al chiuso). Un risultato importante per il Paese nella lotta al Coronavirus, non solo da un punto di vista simbolico dopo lunghi mesi di chiusure. Non tutti però ancora si fidano completamente; l'ottimismo per i numeri positivi viene scalfito infatti dalle crescenti preoccupazioni per la variante Delta, che presto potrebbe prendere piede anche in Italia. A questo punto la domanda è d'obbligo: tu come ti comporterai? Toglierai la mascherina? Rispondete al nostro sodaggio.