Reddito di cittadinanza: ritieni sia una misura da mantenere?

CREMONA - E' partita da Cremona l'indagine che ha permesso di scoprire il fiume di denaro pubblico legato al Reddito di cittadinanza percepito indebitamente da almeno novemila persone. Il tutto per importi che lasciano senza parole: 20 milioni di euro l'entità della truffa, la cifra sottratta allo Stato in modo illecito; 60 milioni di euro l'indebita percezione del Reddito sventata grazie all'indagine della Guardia di Finanza di Cremona. E questo è solo l'ultimo caso di una serie infinita di azioni fraudolente scoperte nel corso del tempo in tutta Italia. Situazioni che hanno acceso un vivace dibattito in tutto il nostro Paese.