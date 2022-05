Confagricoltura, pronti due corsi di formazione

MANTOVA - Sono pronti due corsi di formazione promossi da Confagricoltura Lombardia ed Eapral. Il primo è dedicato al riconoscimento e uso delle erbe selvatiche e officinali, in programma dal 23 maggio al 1 giugno prossimi in modalità online. Il secondo, intitolato "Divento un operatore agrituristico in Lombardia", è dedicato, appunto, al mondo degli agriturismi, e sarà in programma dal 9 al 22 giugno sempre in modalità online.