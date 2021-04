Museo del Bijou: riapertura con tavolo multimediale

Riprese: FOTOLIVE/Raffaele Rastelli

CASALMAGGIORE (29 aprile 2021) - La particolarità e l’unicità del Museo del Bijou passa non solo dall’idea, dall’allestimento e dall’essere un motore propulsivo per la vita artistica e culturale di Casalmaggiore, ma anche per la sua capacità di adattarsi — con discrezione e garbo — all’era del digitale. Il museo, che ha riaperto oggi alle 15, offre ai visitatori non solo la classica esposizione di monili prodotti dalle fabbriche bigiottiere della città, ma anche la novità del tavolo multimediale attraverso il quale approfondire le tante storie del museo.

