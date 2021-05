Primo maggio tra lavoro e svago nel cuore della città

CREMONA (1 maggio 2021) - Sabato primo maggio 2021 all'insegna del primo ponte in zona gialla per Cremona e i cremonesi. Meno restrizioni rispetto solo a qualche giorno fa, ma ugualmente tanta prudenza per le persone che hanno animato le piazze e le vie del centro, approfittando del tradizionale mercato del sabato.

