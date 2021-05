Le note di Vivaldi nella magia di piazza del Comune

CREMONA - Il Torrazzo illuminato da splendidi giochi di colori, e la musica della Primavera tratta dalle 4 Stagioni di Antonio Vivaldi che sgorga magica dal violino di Lena Yokoyama, posizionata a bordo dell'imbarcazione Stradivari43 dei Cantieri Capelli. E' stata una serata emozionante quella di ieri nello scenario della meravigliosa piazza del Comune di Cremona, e fortunati sono coloro che hanno assistito all'evento in diretta. Per chi non c'era, ecco le immagini che scaldano il cuore.

RIPRESE: FOTOLIVE