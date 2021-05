Corecom: un pugno per mettere al tappeto il cyberbullismo

MILANO - E' stato presentato ieri stasera, in diretta dalla sede del Coni, (trasmessa sulla pagina Facebook di Corecom) il video Un pugno al cyberbullismo, un’iniziativa del Corecom Lombardia insieme a Federazione Pugilistica italiana-Lombardia, Coni Lombardia e coordinamento Lombardia di Aias (Associazione italiana avvocati dello Sport).

“Il video realizzato dal Corecom Lombardia con la Scuola di pugilato Testudo di Cernusco sul Naviglio intende promuovere i valori dello sport e della competizione sportiva leale e rispettosa dell’avversario, che si contrappongono alle forme di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, tipiche del bullismo e del cyberbullismo” ha dichiarato la Presidente del Corecom Marianna Sala nel presentare l’iniziativa.

Infatti il pugilato è uno sport che si basa sui principi della responsabilità, dell’integrità della persona, del sano agonismo, del rispetto assoluto dell’altro, del superamento di sé.

“Come dimostrato dalla sua storia e dalla sua diffusione, il pugilato si è affermato come uno sport di riscatto sociale e personale, soprattutto per coloro che vogliono conquistarsi una vita migliore – ha dichiarato Massimo Bugada, Presidente del Comitato Regionale Lombardo della Federazione Pugilistica Italiana –. Oggi più che mai, la Boxe, che è uno sport autodisciplinare con delle regole molto precise, capace di sviluppare onestà, lealtà e rispetto dell’avversario, principi questi fondamentali nelle prime fasi dell’età evolutiva, che saranno utili agli uomini e alle donne di domani, si propone di intervenire nell’educazione e nell’orientamento dell’aggressività dei giovani partendo dalla volontà di sfruttare le prerogative pedagogiche di questo sport in un’ottica di prevenzione e di contrasto al fenomeno del bullismo.

“Un altro importante progetto che consolida la sinergia in Lombardia di AIAS con CORECOM e CONI. Questa volta abbiamo messo al centro la Boxe, una disciplina “nobile” che insegna a “vivere”, prima ancora che a competere. Ringraziamo quindi il Comitato Lombardo FPI, con il quale speriamo di condividere molte altre iniziative, ma anche Testudo Scuola di Pugilato per la disponibilità, un’eccellenza del nostro territorio, eletta miglior scuola organizzatrice d’Italia”. Queste le parole dell’Avv. Pier Antonio Rossetti, Coordinatore per la Lombardia di AIAS.

“Siamo molto lieti di supportare questo progetto – conclude Marco Riva, Presidente Coni Lombardia - Attraverso l'educazione ai valori sportivi dobbiamo dire “basta!” al fenomeno del cyberbullismo e più in generale a tutte quelle forme di sopraffazione verbale e fisica che rappresentano un male inaccettabile. Il CONI Lombardia è orgoglioso di poter condividere tutte quelle iniziative volte a valorizzare il ruolo sociale, educativo e di integrazione che lo sport rappresenta”.