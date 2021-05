Del Debbio a Cremona intervista Gabriele, inventore per passione

CREMONA - Dopo il collegamento fulmineo dal Ponchielli di qualche settimana fa, Paolo Del Debbio è tornato in città: «Era una promessa che dovevo mantenere, l’altra volta non sono riuscito a venire. Essere in una città come la vostra apre il cuore», commenta il conduttore di «Dritto e Rovescio» di Rete4.

Il giornalista tv si è aggirato per il centro dove ha incontrato Gabriele Gelmini, inventore per passione, che gli ha raccontato della sua "straordinaria macchina che distrugge le cose invisibili come i virus". Il conduttore gli ha fatto notare che sono invisibili anche cose belle, come l'anima. Gelmini ha subito chiarito: "Le cose belle non vengono toccate. Sono serviti dieci anni di lavoro per realizzare questo congegno".

RIPRESE: FOTOLIVE/SALVO LIUZZI