Moratti: "Campagna vaccinale, messe in sicurezza le fasce più fragili"

CREMONA - Tra le autorità in piazza del Comune per ricevere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presente anche il vicepresidente e assessore al Welfare lombardo Letizia Moratti. Che ha tracciato il punto della situazione sulla campagna vaccinale in regione, dichiarando con soddisfazione di aver raggiunto lo scopo di mettere in sicurezza le fasce più fragili. Moratti ha poi raccontato di avere un legame particolare con Cremona, grazie alla nonna cremonese.