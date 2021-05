Il Capo dello Stato a Cremona, Balotta e Pan: "Un segnale importante"

CREMONA - Tra gli invitati in piazza del Comune per la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, anche l'infettivologa Claudia Balotta - che dal Capo dello Stato è stata nominata Cavaliere della Repubblica - e il primario dell'ospedale Maggiore Angelo Pan. Balotta ha commentato con piacere "le parole vere, le parole di speranza di Mattarella per superare la pandemia". Pan ha voluto sottolineare "l'importanza della vicinanza delle Istituzioni - presenti con il Presidente della Repubblica, il governatore Attilio Fontana e il sindaco Gianluca Galimberti - che si esprime in queste situazioni di difficoltà e che sono alla base della ripresa della vita normale".