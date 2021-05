Presentata alla Camera la legge lombarda sui disturbi alimentari

ROMA - Oggi alla Camera dei deputati la vice presidente della Comissione Sanità di Regione Lombardia, Simona Tironi, ha organizzato una conferenza stampa per portare all'attenzione nazionale la legge regionale lombarda per la prevenzione e la cura dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione di cui sono prima firmataria. L’obiettivo è estendere a tutto il Paese gli strumenti necessari per far fronte a queste patologie. Tironi ha rivolto uno speciale ringraziamento alle ministre Mariastella Gelmini ed Elena Bonetti "per l’attenzione a questo importante tema e per essere state al mio fianco", ad Ambra Angiolini "per la preziosa esperienza di vita riportata" e a Maria Rizzotti, Antonella Forattini, Laura Dalla Ragione, Stefano Tavilla.