Raul, Bill e Gigio cercano casa. E l'educatore cinofilo spiega come avvicinarsi all'adozione

CREMONA - Come approcciarsi all'adozione di un cane? Lo spiega l'educatore cinofilo Alessandro Maffini, sottolineando: "Non dobbiamo mai chiederci cosa ci aspettiamo da un cane, ma, piuttosto, dobbiamo domandarci che cosa siamo in grado di offrirgli". E poi facciamo la conoscenza di Raul e dei due cucciolotti Bill e Gigio, tre dei pelosetti accuditi dai volontari del canile di Cremona.