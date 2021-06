Il 'grazie' a operatori sanitari e volontari per l'impegno nella lotta al Covid

CREMA - Un flash mob con un concerto omaggio dell'orchestra Arcangelo Corelli, per dire grazie agli operatori sanitari e ai volontari per il loro impegno nella lotta al Covid. Si è tenuto questa mattina davanti al monoblocco dell'ospedale Maggiore. Il maestro Pier Cristiano Basso Ricci ha diretto una formazione d'archi nell'esibizione organizzata a sorpresa. Il programma si è aperto con l'inno di Mameli, seguito dall'Ave Maria di Caccini e dal primo movimento del concerto per due violini di Vivaldi.

commozione poco fa, nel cortile dell'Ospedale Maggiore, dove l' Associazione Culturale Arcangelo Corelli ha organizzato un flash mob musicale. L'obiettivo era quello di esprimere la gratitudine di tutta la nostra comunità a tutte le operatrici e gli operatrici sanitari, ma anche al personale dei servizi di complemento, gli addetti alle pulizie, alla lavanderia, alla ristorazione, così come agli amministrativi del nostro Ospedale. Spesso siamo un Paese dalla memoria corta, ma Crema non vuole dimenticare il sacrificio, la dedizione, l'umanità che in questo anno e mezzo le operatrici e gli operatori del nostro Ospedale hanno generosamente messo in campo per salvare quante più vite e restituirci il sorriso".

RIPRESE E FOTO: FOTOLIVE/MASSIMO MARINONI