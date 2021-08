Sand Art, con Eleuteria e Masi serata ricca di suggestioni

TORRE DE' PIENARDI - L’eleganza di una voce e di uno strumento in grado di creare atmosfere evocative e lo stupore generato dalle opere d’arte create all’istante con la sabbia. Così si possono riassumere i contenuti della Notte da sogno andata in scena ieri sera in piazza Roma, luogo che di sera acquista una particolare capacità di suggestione grazie ai monumenti illuminati che le fanno da cornice, a partire da Villa Sommi, passando poi per la chiesa di Sant’Ambrogio, il municipio, l’ex ristorante Italia.

Eleuteria Arena

Protagonisti dell’evento, accompagnato anche da una luminosissima luna piena, Eleuteria Arena con il suo violoncello e Mauro Masi, sand artist, che per un’ora e mezza hanno saputo, alternando le loro performance, conquistare il pubblico, presente in quantità. Ad introdurre gli artisti è stato l’assessore alla Cultura del Comune di Torre de’ Picenardi, Rosa Cabrini, che ha voluto fortemente la serata, una vera e propria “prima” per la provincia di Cremona, firmata Meid Eventi.

Sin dalle prime note la Arena ha trasmesso vibrazioni potenti e raffinate, accompagnandosi allo strumento con cui crea una vera simbiosi. Dal canto suo Masi ha stupito i presenti con i suoi sorprendenti disegni proiettati su grande schermo, con agganci all’attualità.