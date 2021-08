Lo spettacolo del gruppo cinofilo per la lotta a bullismo e cyberbullismo

CREMONA - L’Associazione Italiana Disabilità Malattie Rare e lotta al Bullismo e l’associazione CCSVI nella sclerosi multipla Cremona, con il patrocinio e la collaborazione del Comune, ha organizzato oggi in piazza Roma, dalle 8 alle 20.30, una manifestazione per sensibilizzare la cittadinanza sui problemi che creano il bullismo e il cyberbullismo. La giornata si è sviluppata con giochi a tema e mattoncini colorati per i più piccoli e sono stati presenti i madonnari; poi il programma ha proposto uno spettacolo di mimi e quello del gruppo cinofilo Madonna della strada del generale Aldo Taietti. Si è inoltre tenuta una raccolta fondi con piante aromatiche e fiori.