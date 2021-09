Bencivenga su RaiNews24: "La libertà non è fare ciò che si vuole"

CREMONA - Il direttore Marco Bencivenga de La Provincia di Cremona e Crema è stato ospite ieri in tarda serata della trasmissione Rassegna stampa - E' già domani, condotta dalla giornalista Emanuela Bonchino, in onda su di RaiNews24 (canale 48) dove ha commentato le prime pagine dei giornali in edicola oggi. Toccando i tempi caldi del momento, come quello della possibile entrata in vigore dell'obbligo vaccinale. "La libertà - ha spiegato Bencivenga - non è fare ciò che si vuole... La società è fondata sulle regole, la libertà è mediata da queste regole che tutti democraticamente si danno... Come si può essere paladini della libertà quando si minacciano medici, si minacciano i giornalisti, si minacciano le persone che si dicono favorevoli alla vaccinazione e al green pass, le si minaccia di morte e si costringono alcuni medici a girare con la scorta. Questo vuol dire amare la libertà? Non mi pare".