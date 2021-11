Martina: «Cremona riferimento nell'agroalimentare internazionale»

CREMONA - Il vicedirettore della Fao, Maurizio Martina, è a Cremona per #InsiemepergliSDG. Dal Campus Santa Monica dell'Università Cattolica sottolinea che «Cremona ha le carte in regola per essere una delle piattaforme di riferimento dell'agroalimentare». E poi: «Gli italiani devono ricordare che l'Italia ospita una delle esperienze più importanti del multilateralismo internazionale, l'Agenzia Onu per la sicurezza alimentare la cui sede è a Roma».

Martina si è detto affascinato dal Campus dell'Università Cattolica di Cremona: «Un luogo straordinario per il contesto architettonico e per i contenuti formativi».

(Ha collaborato Sabrina Cliti, responsabile Comunicazione, Relazioni Esterne, Ufficio Stampa dell'Università Cattolica)

"Cremona capitale del cibo e della sostenibilità" Consiglio comunale straordinario: approvate le linee guida della Food Policy, ma senza voto unanime

Martina: «Fame zero è la nostra priorità assoluta» Il vice direttore generale della Fao interverrà a Cremona giovedì 4 novembre: «Gli obiettivi sono chiari ed è questo il momento delle decisioni»