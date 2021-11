Siamo noi onlus e Protezione civile provinciale premiati in Regione

MILANO – “Voi siete il cuore pulsante della Lombardia, e a voi e alle vostre famiglie va il grande grazie di tutti i cittadini lombardi per quanto avete fatto, fate e continuerete a fare per la nostra sicurezza e per la nostra salute. In un momento di difficoltà e di tristezza come quello caratterizzato dalla pandemia, dove molti hanno perso i loro cari, il sorriso con cui quotidianamente accogliete chi viene negli hub a vaccinarsi riesce ad essere per molti occasione di speranza e serenità e un invito a guardare con ottimismo al futuro. Dobbiamo essere fiduciosi perché la forza della Lombardia sta nei Lombardi, donne e uomini che hanno superato le difficoltà riscoprendo il senso profondo della parola “comunità”. Una parola che per merito della passione che vi anima e della vostra dedizione nei confronti della collettività, è oggi sempre più ricca e piena di significato e ha acquisito un valore profondo”. Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi nel suo intervento in occasione della cerimonia di ringraziamento ai Volontari della Protezione Civile impegnati nell’emergenza Covid-19 in Lombardia, che si è tenuta in Piazza Città di Lombardia alla presenza del governatore Attilio Fontana, degli assessori Letizia Moratti, Stefano Bolognini e Pietro Foroni, del Sottosegretario di Stato all’Interno Nicola Molteni e di Guido Bertolaso. Per Cremona, sono stati premiati l'associazione Siamo noi onlus, rappresentata dal presidente Claudio Bodini, e la Protezione civile provinciale rappresentata da Elena Milanesi. Presente anche il presidente della Provincia di Cremona, Paolo Mirko Signoroni.