«Festa dell'albero» a San Felice, distribuite piantine ai cittadini

CREMONA - Si è tenuta questa mattina la prima Festa dell’albero di San Felice e San Savino, data scelta in coincidenza con la settimana in cui cade la Giornata Nazionale dell'Albero (21 novembre). Due le essenze piantumate (offerte dal vivaio Idea Verde Maschi) a cui ne seguiranno altre. Le essenze scelte sono di tipo arbustivo e di altre specie in grado di perdurare anche senza la predisposizione di impianti di irrigazione. Sarà attuata una valida e positiva collaborazione tra l'Amministrazione e i residenti, i quali assumeranno un ruolo di sentinella sulle condizioni di salute delle piante, allertando gli uffici comunali in caso di necessità di interventi straordinari.

La giornata è iniziata alle 9,30 con l’apertura di stand di associazioni cittadine, postazioni per hobbisti e bancarelle del mercatino rionale.

VIVAIO DIFFUSO. Successo per l'iniziativa "Vivaio diffuso" prevista dal progetto Heliàdes. Il professor Pietro Rizzi dell'Istituto professionale Stanga, ha chiarito che "le piantine in distribuzione ai cittadini è un progetto per dare a tutti la possibilità di prendersi cura di essenze in vaso per poi restituirle - se non si ha l'opportunità di piantarle in un terreno adeguato - una volta cresciute".

L'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sui temi della cura e del rispetto dell’ambiente oltre che promuovere concrete azioni di responsabilità diffusa nei confronti dei beni comuni. Il progetto e le modalità di realizzazione dell’iniziativa sono stati definiti durante gli incontri del Tavolo di quartiere, insieme a realtà quali la Parrocchia di San Felice e San Savino, gli operatori del Comune di Cremona, l'Associazione La Zolla e alcuni residenti.

L'ASSESSORE BONA. “La celebrazione della Giornata Nazionale dell’Albero è un appuntamento di grande rilevanza, non solo simbolica, istituita dal Ministero dell’ambiente nel 2013 con la finalità di attuare il Protocollo di Kyoto, attraverso la valorizzare il patrimonio arboreo e boschivo. In questo quadro, la realizzazione di una giornata di festa al quartiere San Felice e San Savino si aggiunge alle altre iniziative del 21 novembre ed è il frutto di un’attiva collaborazione tra l’Amministrazione comunale, il Comitato di quartiere e alcuni cittadini che l’hanno ideata. La proposta, in un’ottica di inclusione sociale e di valorizzazione del bene comune, è stata pensata per la partecipazione di cittadini, associazioni, privati e, soprattutto, dei bambini, attraverso il coinvolgimento della scuola per l’infanzia del quartiere. Per tali motivi ringrazio tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita di questa giornata di festa e di impegno, auspicando che possa servire come esempio per future collaborazioni”, è il commento dell’Assessore Rodolfo Bona.