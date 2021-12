Edoardo Raspelli: "Domenica 19 dicembre tutti in edicola a fin di bene"

CREMONA - Domenica 19 dicembre, i lettori de La Provincia di Cremona e Crema che si recheranno in edicola per acquistare il quotidiano, verranno omaggiati dell'edizione 2022 del Calendario Numero 16 di Fondazione Sospiro: LE SMORFIE DEI VIP PER IL CALENDARIO DEL 2022. Tra i personaggi fotografati ci sono Mara Maionchi, DJ Ringo, Nino Frassica, Emanuela Folliero, Ricky Tognazzi, Simona Izzo, Cristiano Militello, Enzo Iacchetti, Anita Fissore, Edoardo Raspelli... Per 'lanciare' l'iniziativa editoriale, proprio il famoso giornalista e critico enogastronomico Edoardo Raspelli ha realizzato questo video nel quale, con la solita ironia e genialità, invita i lettori a recarsi presso le proprie edicole. E spiega: "Smorfie: di scherno, di paura, di presa in giro, di tristezza, di... terrore. Questo era "l'ordine" ed i VIP ce l'hanno messa tutta, anche perché sorrisi, pianti, finte lacrime, sbadigli... avevano uno scopo nobile e, quindi, nessuno di loro si è tirato indietro".