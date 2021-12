Rugby, cantanti originali per festeggiare la società di Viadana

VIADANA - Quattro sindaci, personalità del mondo sportivo, sociale, politico e non solo che cantano per il Viadana Rugby. E' stata la canzone 'Sempre Natale- Sempar Nadal', a chiudere i festeggiamenti per i 50 anni del Viadana Rugby.

Fra i cantanti improvvisati ma non sprovveduti ci sono vecchi e nuovi atleti dell'epopea del rugby viadanese inclusi il capitano di oggi della squadra del campionato Top 10 Juan Wagendfeil e quello dei Caimani Matteo Manghi e l'ex presidente della società Gianni Fava. Ma anche i sindaci di Casalmaggiore Filippo Bongiovanni, Viadana Nicola Cavatorta, Sabbioneta Marco Pasquali e Pomponesco Giuseppe Baruffaldi e due europarlamentari l'italiano Fabio Massimo Castaldo e la finlandese Heidi Hautala. La canzone è stata scritta da Paolo Bergamaschi, ex europarlamentare di Viadana, con il supporto musicale di Simone Guiducci alle chitarre, che ha curato anche gli arrangiamenti, Max Saviola al basso, Massimiliano Savioli alle percussioni e Oscar Del Barba alle tastiere.