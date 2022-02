Nuovo parcheggio in via Kennedy, partito il cantiere per la riqualificazione viabilistica

CASTELVETRO - Partito il cantiere per la riqualificazione viabilistica di via Kennedy, nell’area del polo scolastico: con un investimento di 280 mila euro sarà realizzato un nuovo parcheggio, il traffico sarà deviato nel quartiere Moro tramite rotatoria e nuova strada, in modo tale che lo spazio fra scuola e mensa diventi pedonale e verde. Si tratta della “Fase 2” del progetto Campus, dopo i lavori di riqualificazione energetica degli edifici, come ha spiegato il sindaco Luca Quintavalla. Che ha poi fatto il punto della situazione su tutti gli altri progetti del paese candidati ai fondi Pnrr. Presenti stamattina per un sopralluogo al cantiere anche i tecnici comunali Alessandro Amici e Ottavio Grossi, il vice sindaco Pier Luigi Fontana e l’assessore Valerio Demaldè.