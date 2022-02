Falsi addetti a spedizioni si impossessano di due bancali di cosmetici: arrestati

CREMA - Dopo l’arresto del 10 novembre scorso di un dipendente che rubava cosmetici nella ditta per cui lavorava, con il recupero di prodotti per un valore di circa 50mila euro, i carabinieri di Crema hanno portato a termine il 18 febbraio un’altra operazione di servizio, sempre in materia di furti e truffe di prodotti di bellezza, arrestando due truffatori che, indossando le divise di una delle più note imprese del settore logistico per carpire la fiducia dei titolari, erano riusciti ad impossessarsi di due bancali di cosmetici.

Sono stati quindi arrestati in flagranza per truffa aggravata, sostituzione di persona e falsificazione di targhe due cittadini italiani di 48 e 64 anni, residenti in provincia di Napoli e con numerosi precedenti penali a carico. I due uomini si fingevano corrieri alle dipendenze delle più note aziende del settore della logistica, ma in realtà la merce che ritiravano non sarebbe mai stata consegnata ai destinatari. La mattina del 18 febbraio i due truffatori sono entrati in azione presso una ditta di cosmetica di Crema, ma l’intervento immediato dei carabinieri ha consentito di bloccarli, arrestarli e restituire tutto il maltolto ai proprietari della ditta.

Il positivo risultato di contrasto ai reati di questo genere è stato possibile grazie a un costante e sperimentato rapporto di collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e le ditte del settore della cosmetica presenti nel cremasco. Infatti, già da giorni i militari di Crema erano impegnati nel monitoraggio delle principali aziende del settore perché erano stati segnalati dei movimenti sospetti di un furgone che girava per il territorio con la targa contraffatta e in uso ai responsabili di truffe analoghe. Sono in corso ulteriori indagini per verificare se i due arrestati siano autori di altri fatti analoghi avvenuti nella zona o in provincia con l’utilizzo della stessa tecnica e dello stesso mezzo.