A Monticelli sventolano le bandiere dell'Ucraina

MONTICELLI - Camminata per la pace questa sera nel borgo pallavicino. Su iniziativa della parrocchia di San Lorenzo Martire è stato organizzato un momento di raccoglimento ai piedi della Rocca, poi la processione fino alla basilica per un santo rosario. In testa al corteo, un gruppo di bambini con la bandiera dell’Ucraina. Ad accogliere tanti monticellesi è stato il parroco don Stefano Bianchi. Mischiati fra la folla anche gli amministratori comunali, con il sindaco Gimmi Distante in testa, rappresentanti dell’associazionismo, volontari, Arma dei carabinieri.