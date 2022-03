Caorso, allarme lupi. Cagnolino trovato morto e apparentemente sbranato

CAORSO - Sarebbero tre i lupi che si aggirano da giorni fra le rive di Nure e Po, all’altezza delle frazioni Roncarolo, Zerbio e Fossadello. Diversi gli avvistamenti, con il dipendente comunale Giuseppe Veronesi che è anche riuscito a filmarli in alcune occasioni: fra i rovi mentre si trovava in barca (riferisce che uno dei lupi sembrava ferito) e anche in un campo dove due di loro stavano correndo. L’ultimo avvistamento che risale a stamattina, però, è più preoccupante: un agricoltore che era alla ricerca del cagnolino nella zona di Zerbio, infatti, lo ha trovato morto e apparentemente sbranato (la fotografia non è pubblicabile) e proprio nel momento del ritrovamento avrebbe visto scappare un animale che pareva proprio un lupo. Verrà inoltrata segnalazione alla Provincia di Piacenza.