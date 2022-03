Ucraina, la missione del dottor Stabile a 80 km da Zahony il paese della frontiera

UNGHERIA - Il momento tanto atteso si avvicina. La missione umanitaria organizzata dal medico cremonese Marco Stabile, presidente dell'Associazione AICPE onlus, accompagnato dal collega Gianluigi Lago e dalla nostra giornalista Francesca Morandi, che racconta il viaggio tappa per tappa, sta per raggiungere il confine con il furgone carico di aiuti sanitari destinati all'Ucraina. Il viaggio sta entrando nella fase finale: "Siamo a 80 km da Zahony, il paese della frontiera". Al loro arrivo è previsto l'incontro sul confine con i medici dell'ospedale di Sumy per la consegna del materiale.

Gianluigi Lago, Francesca Morandi e Marco Stabile in viaggio verso Zahony, il paese della frontiera