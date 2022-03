Ucraina, giornata della pace alla scuola primaria di Sabbioneta

SABBIONETA - Centinaia di pallonici con i colori giallo e blu dell'Ucraina, sono stati lanciati in cielo come conclusione della giornata della pace alla scuola primaria di Sabbioneta. Il corteo è partito alle 10 dall'istituto e ha attraverso la Galleria degli antichi per poi concludersi ancora sulla scalinata della scuola. I bambini hanno cantato brani inneggianti la pace e la libertà davanti a decine di persone, tra sabbionetani e turisti.