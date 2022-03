Marcia della Pace: tutti insieme per chiedere la fine del conflitto

DOVERA - Una festa popolare, che ha coinvolto oltre 200 tra bambini e ragazzi, dalle materne alle medie del paese, oltre a decine di insegnanti e genitori. Tutti insieme per chiedere Pace in Ucraina. Un corteo lungo centinaia di metri, con striscioni che chiedevano lo stop alla guerra, partito dalla frazione di Postino e arrivato in oratorio a Dovera, per un momento di condivisione nel campo da basket all’aperto, dove i giovanissimi protagonisti hanno recitato poesie e cantato canzoni di pace. Una manifestazione organizzata dall’istituto comprensivo Chiesa. Gli alunni della primaria hanno indossano t-shirt bianche colorate con l’impronta delle loro mani. Dietro di loro gli studenti delle medie. I piccoli della materna hanno atteso il corteo in oratorio e poi si sono uniti all’iniziativa. A curare la regia il dirigente scolastico Enrico Fasoli. A bordo campo decine di genitori e nonni, impegnati ad immortalare i loro pargoli con gli smartphone. La seconda parte della mattinata, ha visto il corteo riprendere il cammino e raggiungere piazza XXV Aprile e il parco Oldrini.