In bici per difendere il clima. E scatta l’Ora della Terra

CREMONA - Tutti in bicicletta per dire no all’inquinamento, per immaginare un possibile «Sciopero globale per il clima». Sono partiti dalla stazione dei pullman e arrivati fino nel cuore della città, in piazza Stradivari per dire no al riscaldamento globale, per dire no alle emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera. A fare da preambolo alla biciclettata dello Sciopero globale per il clima sono stati i ragazzi di Friday For Future che nella tarda mattinata si sono dati appuntamento al parco di Porta Mosa per preparare striscioni e confrontarsi sui temi ecologici che gli under 20 non hanno certo dimenticato, così come un impegno volto a non abbassare la guardia.

«Le chiacchiere sono a zero, le emissioni no» è lo slogan che una ventina di studenti — in rappresentanza di Manin, Aselli e Stradivari. I ragazzi in mattinata si sono confrontati con alcuni rappresentanti delle associazioni SlowFood, Stati generali per l’ambiente, il Comitato per Cavatigozzi e l’Arci di Persichello. L’impegno dei ragazzi alla mattina ha fatto da preambolo all’iniziativa del pomeriggio sulle due ruote dell’attenzione e della tutela del pianeta nel segno di uno sviluppo sostenibile e che tenga conto della fragilità dell’ecosistema. In questa direzione va anche l’adesione del Comune all’iniziativa Ora della Terra (Earth Hour), evento internazionale ideato e gestito dal WWF che ha come obiettivo quello di richiamare l’attenzione sulla necessità urgente di intervenire sui cambiamenti climatici in corso, mediante un gesto semplice ma concreto: spegnere le luci per un’ora. Domani, sabato 26 marzo, dalle ore 20,30 alle 21 verranno spente le luci di alcuni dei palazzi pubblici della città, nonché quelli complesso delle Colonie Padane. Per la prima volta la condivisione dell’Ora della Terra con tutti Comuni del PLIS del Po e del Morbasco per un’attenzione concreta all’ambiente e al Parco di Interesse Sovracomunale del Po e del Morbasco.

RIPRESE: FOTOLIVE/JACOPO ZANINELLI