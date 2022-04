Le Invasioni Botaniche, nel cuore della città sboccia la primavera

CREMONA - Partita la decima edizione de Le Invasioni Botaniche. Corso Garibaldi, Corso Campi si sono già trasformati in un tappeto fiorito e i Giardini di Piazza Roma brulicano di alto artigianato, fiori e prodotti della terra. Vi ricordiamo gli appuntamenti di oggi, Sabato 23 Aprile. Alle ore 15 presso Lord Caffè, Corso Garibaldi 95 MUSICA CHE SCORRE Concerto di musica da camera a cura di CCFA. Dalle ore 15,30 in varie postazioni in giro per la città RECORD STORE DAY, dj set in vinile. In Piazza Roma ci sarà djBocca.

VIDEO: FOTOLIVE/SALVO LIUZZI