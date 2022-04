Infortunio sul lavoro, 42enne ferito a causa di una caduta

SALVIROLA - Infortunio sul lavoro in una ditta specializzata nella costruzione di imbarcazioni che ha sede in via delle Arti. In base a quanto si è appreso, un 42enne rimasto ferito a causa di una caduta. Sul posto l'ambulanza del 118 e il medico inviato all'Ospedale Maggiore. È stato inoltre richiesto l'intervento dell'elisoccorso decollato da Brescia.

FOTO E VIDEO: FOTOLIVE/JACOPO ZANINELLI