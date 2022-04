Due piccoli caprioli salvati lungo il fiume

CREMONA - L'eroismo parte anche dai più piccoli gesti. E a volte tutto comincia con una chiamata come quella che ha raggiunto stamattina gli uffici della Polizia Provinciale di Cremona. A un capo della cornetta l'agente di servizio, dall'altro un cremonese che passeggiava lungo il Porto. «Ho visto due caprioli in acqua, non ce la faranno! Aiutateli vi prego!». Non è un falso allarme e le forze dell'ordine non prendono la segnalazione sottogamba. Anzi, il Nucleo Ambientale Ittico-Venatorio e i Vigili del fuoco vengono subito attivati e le volanti partono verso le sponde del fiume.

Gli ungulati sono ancora lì, poco lontano dalla riva, ma è questione di pochi istanti prima che la situazione precipiti. Uno sta per affogare. I poliziotti si gettano in acqua e li recuperano. Non resta che bloccarli, tranquillizzarli e rimetterli in libertà in una zona sicura. L'intervento è partito alle 9.50 del mattino, alle 10.20 i caprioli sono tornati a scorrazzare felici nel verde del Po. L'encomio del Comandante Salvatore Guzzardo ai suoi uomini. Il Commissario capo rimarca l'importanza di queste missioni: « Il salvataggio della fauna selvatica in difficoltà, unitamente alla protezione dell'ambiente e della biodiversità, è una delle priorità del nostro servizio».