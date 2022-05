Casello autostradale in A21 chiuso da settimane: disagi e polemiche

CREMONA - I lavori durano da giorni, a singhiozzo, per la posa delle barriere fonoassorbenti. E il casello autostradale della A21 in via Mantova a Cremona continua ad essere chiuso, creando non pochi disagi con conseguenti polemiche. Le uscite in alternativa, infatti, sono i caselli di Castelvetro Piacentino oppure quello di Pontevico.