L'ex premier Giuseppe Conte spinge la candidatura a sindaco di Draghetti

CREMA - Uno sponsor decisamente di rilievo. L'ex premier Giuseppe Conte, leader nazionale del M5s, spinge la candidatura a sindaco di Crema di Manuel Draghetti. "Ho incontrato a Roma - scrive Draghetti sui suoi profili social - il presidente Giuseppe Conte per un aggiornamento sulle elezioni amministrative di Crema che si terranno nel mese di giugno e per ritirare la certificazione della nostra lista. Il M5S vuole ripartire dai territori con un progetto inclusivo ed innovativo. Giuseppe ha saputo trasmettere a me, e a tutti gli altri candidati Sindaco presenti, grinta, determinazione ed energia. La nostra carta valoriale e programmatica è ambiziosa e guarda al futuro ponendo al centro i temi della vera transizione energetica (non del greenwashing e dell’incenerimento), dei diritti sociali e dell'inclusione e di una innovazione etica, equa e sostenibile. Sui nostri Comuni ricadono le scelte nazionali, per questo è importante rafforzare il filo diretto con Roma, in piena autonomia territoriale, come abbiamo sempre dimostrato a Crema. Abbiamo davanti sfide importanti che possono essere affrontate solo in un contesto di pace e di raggiungimento di equilibri internazionali equilibrati e giusti e non con l'utilizzo di sempre più armi".