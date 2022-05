Motonautica, collaudo della "house boat" progettata da Guido Cappellini

MONTICELLI - San Nazzaro sempre più al centro di innovativi progetti in chiave green. Questa mattina nell’area della motonautica al parco di Po, infatti, parecchi cittadini hanno assistito al varo per il collaudo della “house boat”, una moderna abitazione galleggiante progettata dal dieci volte campione del mondo di F1 Guido Cappellini. Stazionerà proprio presso la sede nautica di San Nazzaro e nei prossimi giorni è prevista l'ultimazione dei lavori con l'installazione dei pannelli solari.

“Sarà su due piani, uno rimovibile per consentire alla casa galleggiante di passare sotto al ponte in caso di piena - spiega il presidente della Motonautica San Nazzaro, Ezio Cremona -. Stiamo parlando di 160 metri quadrati con parte adibita ad abitazione e parte ad officina e laboratorio. E sarà autosostenibile, con motori elettrici per navigare sul Po e pannelli per alimentazione. Nasce dall’idea di Cappellini che da Abu Dhabi ha scelto San Nazzaro. Noi ci siamo messi a disposizione per gestirla durante la sua assenza. Con questo progetto siamo a quota tre sul fronte green-elettrico, perché ricordo la prima imbarcazione al mondo da corsa totalmente elettrica, testata proprio qua, e la ricerca universitaria in corso”.

Un bel biglietto da visita, anche turistico, per San Nazzaro. Ieri ad assistere anche vari appassionati del fiume in arrivo da Cremona, sulla sponda anche l’ex presidente regionale Fim Angelo Metti che ha collaborato negli aspetti organizzativi.