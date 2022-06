Monticelli, Gimmi Distante: "Ora dobbiamo convincere il 50% che non ci ha votato"

MONTICELLI - Per soli tre voti Gimmi Distante si riconferma sindaco. Un divario risicato che ha prolungato le operazioni di spoglio ma il verdetto finale è 1.101 voti per lui e 1.098 per Martina Affaticati. Il sindaco: " A questo punto dobbiamo convincere il 50% che non ci ha votato e comunicare meglio le nostre azioni".

Candidati ai seggi: si vota a Crema, Credera, Pozzaglio, Torricella Nella Bassa Piacentina a Monticelli e Villanova. Nel Mantovano a Bozzolo, Gazzuolo e Pomponesco. Ieri giorno del silenzio, oggi urne aperte dalle 7 alle 23