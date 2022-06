Siccità, la crisi idrica non ferma i battelli che attraversano il Parco Adda Sud

PIZZIGHETTONE - “La crisi idrica non ferma i battelli che attraversano il Parco Adda Sud a Pizzighettone, grazie a un invaso d’acqua che garantisce sempre la navigazione in qualsiasi condizione”. Carlo Pedrazzini, presidente del Consorzio Navigare l’Adda, questa mattina ha mostrato un’isola felice, dove la siccità sembra non avere avuto effetti. “Da tutta la Lombardia arrivano i turisti - ha aggiunto -, anche grazie alla collaborazione con Trenord, per scoprire uno degli ambienti fluviali più caratteristici della regione”.

Proprio la collaborazione fra Consorzio Navigare l’Adda e Trenord – che quest’anno si rinnova per la seconda stagione – è stata presentata a bordo della motonave Capinera. Presenti anche Anna Alquà, assessore al turismo di Pizzighettone, Francesco Bergamaschi, presidente del Parco Adda Sud e Leonardo Cesarini, direttore commerciale di Trenord. Lo stesso progetto avrebbe dovuto interessare il tratto di Po da Somaglia, ma è stato bloccato dall’emergenza idrica. Il parroco di Pizzighettone, don Andrea Bastoni, ha benedetto il fiume e pregato per il creato affinché gli effetti della siccità non abbiano conseguenze pesanti.