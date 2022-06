Notte dei fuochi con inconveniente: incendio sulle case matte, nessun ferito

PIZZIGHETTONE - Successo per la Notte dei fuochi, ma con un inconveniente finale: nella tarda serata di ieri è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri perché durante lo spettacolo pirotecnico alcuni zampilli infuocati (sparati da Porta Soccorso) sono caduti sul tetto delle casematte, provocando un rogo. Le fiamme sono state subito domate, anche con l’ausilio di un’autobotte. Pure gli autori dello show pirotecnico si sono subito resi conto di quanto stava accadendo e hanno agevolato gli interventi. A prendere fuoco è stata la parte sopra la ex polveriera, nei pressi della sede Pro loco. Pare non ci siano danni, in quanto a prendere fuoco è stata più che altro erba cresciuta sul tetto, dunque senza conseguenze strutturali.

“Ero dall’altra parte del ponte per assistere allo spettacolo e ci siamo subito resi conto dell’incendio - spiega il sindaco Luca Moggi -, insieme al vice sindaco Marco Boccoli e al consigliere Sergio Barili siamo andati alle mura. C’era già un’autobotte pronta, per ogni evenienza, così l’intervento è stato più che tempestivo”.