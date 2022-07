Investito un 15enne in bicicletta, è gravissimo

GALLIGNANO - "Un urto spaventoso, siamo immediatamente corsi per strada e abbiamo visto quel che era accaduto”. Le prime parole che commentano il violento incidente di Gallignano vengono da un’inquilina della casa che si affaccia sull’incrocio della tangenziale, lungo la via Bergamo in direzione Antegnate. Alle 17 e 29 una donna alla guida della sua berlina Citroen ha inavvertitamente investito un giovanissimo ciclista, di soli 15 anni, sbalzandolo oltre la carreggiata.

Le ferite sarebbero molto gravi e l’adolescente, raggiunto immediatamente sul posto dalla Croce Verde di Soncino, sarebbe stato in stato d’incoscienza all’arrivo dei soccorsi giunti dal capoluogo. Si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso decollato dal civile di Brescia e, dopo l’atterraggio in un campo attiguo, ripartito per un ricovero d’urgenza all’ospedale di Bergamo dove i medici sono tuttora al lavoro col massimo impegno per evitare il peggio.

La dinamica è al vaglio della Polizia stradale di Crema che ha analizzato la scena. Secondo una prima sommaria ricostruzione, complici testimonianze e rilievi, parrebbe che il giovane, non residente nella frazione, stesse attraversando l’incrocio. La donna alla guida, attualmente in stato di choc, non avrebbe frenato in tempo. Modesti i disagi al traffico gestito dalla Polstrada con l’aiuto dei residenti.

Seguono aggiornamenti