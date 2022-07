Le note struggenti di Lena Yokoyama sul tetto dell’ospedale, superato il muro del milione di visualizzazioni

CREMONA - L’originale del celebre video di Lena Yokoyama che suona il suo violino sul tetto dell’ospedale di Cremona durante il lockdown, questa settimana ha superato il muro di un milione di visualizzazioni. Alle ore 18 del 16 aprile 2020, il suono di un violino, proveniente dal tetto dell’ospedale, si diffuse in tutto il quartiere ospedaliero grazie a Lena Yokoyama, violinista del Museo del Violino, che suonò quattro brani: "Gabriel's Oboe" from "Mission" Ennio Morricone; "Love Theme" from "Nuovo Cinema Paradiso" Ennio & Andrea Morricone; ”Schindler's list” - John Williams; ”Il Canto degli Italiani”, Inno d'italia - Goffredo Mameli, Michele Novaro. L'audizione volle essere un omaggio al personale sanitario, ai pazienti dell’ospedale di Cremona e della provincia e ai volontari di Samaritan's Purse che stavano combattendo strenuamente contro il Covid-19.