Fiamme dal forno, distrutto un appartamento

ANNICCO - Un incendio è divampato stamattina, nella frazione di Grontorto, i cui residenti sono stati svegliati dalle sirene dei vigili del fuoco di Cremona, intervenuti per domare il rogo. Le fiamme sono divampate nell’appartamento di un pensionato, per motivi ancora da chiarire. A dare l’allarme è stato proprio il proprietario di casa che, fortunatamente, non ha riportato conseguenze. I pompieri, che hanno impiegato diverse ore per contenere il fuoco e mettere in sicurezza l’intera area residenziale, battono ogni pista nella ricostruzione della dinamica. L’unica certezza è che sia ragionevolmente da escludere un’eventuale azione dolosa.



Fiamme e paura, danni consistenti ma, fortunatamente, nessuno si è fatto male. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 8, dall’anziano residente nella via Cavour di Grontorto, frazione distante soli tre chilometri dal centro del paese di Annicco. Poco dopo, con l’innalzarsi di una densa colonna nera di fumo, quasi tutti i vicini e dirimpettai si sono precipitati sui marciapiedi abbandonando le proprie abitazioni ma, grazie anche all’intervento immediato dei pompieri di Cremona, l’area è stata circoscritta con un’efficacia tale da non fa sfiorare alle fiamme nemmeno i muri delle case confinanti.

Per quanto fumo e fuoco, grazie alla prontezza degli operatori, non abbiano mai messo in pericolo l’incolumità dei presenti in strada, diverso è il discorso per il tetto della casa dov’è scoppiato il rogo. Col soffitto, la copertura e le tegole danneggiate, si sono resi necessari interventi di contr stabilizzazione dell’abitato prima di poter togliere i sigilli e far tornare tutti a sonni più tranquilli o, meglio, dare il via libera per andare al lavoro.



Concluso l’aspetto più squisitamente operativo e messi al sicuro tutti i cittadini, parte adesso la fase d’indagine e di studio per appurare cosa, chi e come possa esserci all’origine dell’innesco che, in breve, ha portato ad ardere il piccolo appartamento, fortunatamente senza causarne il cedimento. Sgombrato il campo dall’ipotesi dolosa e criminosa, restano solo le cause accidentali. Da accantonare anche l’idea di un cortocircuito. I vigili del fuoco hanno infatti appurato che l’abitazione non era servita da nessun allacciamento, né per la corrente elettrica né per il gas. Aveva solo una stufa a legna. Non sono stati verbalizzati danni alla proprietà pubblica o ad altre proprietà private.