43enne bresciano ha un malore mentre è a pescare, salvato dai volontari della Pubblica assistenza

MONTICELLI - Si è sentito male mentre stava pescando lungo il Po, ma ai soccorritori non ha saputo fornire indicazioni precise sulla sua posizione. È scattata una lotta contro il tempo, nel pomeriggio di ieri, per salvare un pescatore bresciano di 43 anni. Si trovava nella zona di Isola Serafini, dietro alla centrale idroelettrica, quando forse anche a causa del caldo ha accusato sintomi di natura cardiaca. Al 118, però, ha indicato come ultima località conosciuta la frazione Olza. Lì si sono recati i volontari della Pubblica assistenza di Monticelli, che hanno perlustrato a lungo le rive del Grande Fiume senza tuttavia trovare nessuno.

Nel frattempo da Parma è decollata l’eliambulanza del 118, che arrivata a Monticelli ha iniziato a volare a bassa quota nel tentativo di individuare la persona bisognosa di aiuto. E così è stato: dall’alto hanno visto un uomo accasciato sulla riva. Nel punto corretto si sono precipitati anche i soccorritori della Pubblica, che grazie alla profonda conoscenza del territorio hanno immediatamente individuato la località, particolarmente ostica. L’uomo, che ha ripreso i sensi ed è stato stabilizzato, è stato infine portato in ospedale a Piacenza in elicottero.