Segalini: "Vogliamo mettere in risalto la nostra città e le sue eccellenze"

CREMONA - La città della musica per eccellenza, ma Cremona non è solo violini, Stradivari e Monteverdi. Il fermento musicale è da sempre notevole e coinvolge centinaia di giovani e meno giovani, che hanno saputo e sanno dimostrare che anche altri generi musicali danno lustro alla città.

Tra questi, da parecchi anni, vi sono i Cobalto, band nata dal felice intuito di Rilly Segalini, fondatore, produttore​, musicista, per diversi anni braccio destro di Fio Zanotti, produttore di fama internazionale. Segalini ha collaborato alle produzioni discografiche di artisti del livello di Zucchero, Fiorella Mannoia, Anna Oxa, Pooh, Luciano Ligabue e Marco Ligabue, Il Nucleo (band reggiana di grande spessore) e moltissimi altri artisti che vengono citati nella biografia sul sito ufficiale https://cobaltoband.wixsite.com/cobalto

E proprio Rilly Segalini, in questo video, racconta ai lettori de La Provincia di Cremona e Crema la magia della musica dei Cobalto dopo l'uscita del nuovo video Atmosphere Plus Reconstruction.

Il 10 luglio 2020 la band per il 40th anniversario (1980-2020) è uscita con il singolo "Now Forever" distribuito in tutto il mondo da Artist First.