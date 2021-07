Samuele Bersani canta con i volontari del Tanta Robba In The Park

CREMONA - Terminato il concerto dello scorso 5 luglio a Porta Mosa, il cantautore Samuele Bersani non ha abbandonato immediatamente la sede del Tanta Robba In The Park (come avrebbero fatto molti suoi colleghi), ma è rimasto fino a notte inoltrata e cantato insieme ai volontari che contribuiscono al successo della manifestazione cremonese. Nel video, l'esibizione insolita dell'artista di Rimini.