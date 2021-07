Il live di Ernia fa il pieno di pubblico a Porta Mosa

CREMONA - Sorrisi un po’ da tutto il nord Italia al Tanta Robba in the Park, organizzato da Gli Amici di Robi. È successo di nuovo ieri sera, a porta Mosa, per il concerto di Ernia, capace di richiamare in massa un pubblico di giovani e giovanissimi da Milano, Brescia e Parma solo per restare fra le presenze più numerose nella platea da novecento posti. «È stata una edizione un po’ tormentata - commenta Marco Allegri, con La Valigetta alla direzione artistica del festival -, ma che siamo comunque riusciti a realizzare. Vedo l’edizione 2021 come una boccata d’aria fresca, soprattutto per la capacità di aver rappresentato la musica di generazioni diverse: dai giovanissimi di Ariete, passando per Frah Quintale ed Ernia, fino a Samuele Bersani, pochi giorni fa premiato con il suo ultimo album con la Targa Tenco. Nomi nuovi, in alcuni casi non scontati da proporre in provincia. Speriamo sempre che il Tanta Robba sia una scossa per le giovani generazioni, le più frizzanti».